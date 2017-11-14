Жителя Иваново обвиняют в серийном угоне иномарок в Белгороде

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По версии следствия, 23-летний подозреваемый вскрыл в Белгороде несколько машин, отключив сигнализацию специальным устройством, и перегнал их в Московскую область.

С сентября по ноябрь пострадали три белгородских автовладельца.

2 ноября у одного из них угнали Hyundai Solaris. Полицейские установили, что она движется в сторону Москвы, и ввели план «Перехват». На следующий день тульские автоинспекторы остановили на трассе М-2 похожую машину, которой управлял 23-летний житель Иваново. У молодого человека не было водительских прав и документов на машину, и он не смог объяснить, кому она принадлежит. В салоне автомобиля обнаружили следы взлома замка зажигания и соответствующие инструменты. Ивановца передали белгородским правоохранителям. Другие угнанные автомобили пока не найдены.

Сейчас молодой человек арестован, его обвиняют в краже, совершённой с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). При этом ранее он не был судим, сообщает пресс-служба УМВД по БО.