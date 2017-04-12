Жительница Белгородской области заработала на афере с пересдачей съёмной квартиры 11 тысяч рублей

13:50

В настоящее время злоумышленница задержана, похищенные деньги изъяты.

В полицию обратилась 27-летняя местная оскольчанка, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества при аренде квартиры. На сайте она нашла объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры и встретилась с якобы хозяйкой жилья. Женщина внесла предоплату за один месяц проживания в размере 11 тыс. рублей, а лжесобственница отдала ей ключ от квартиры. Но придя по указанному адресу, арендатор обнаружила, что ключ к замку не подходит, а владелица жилья не выходит на связь.

Сотрудникам полиции удалось задержать 27-летнюю жительницу Старого Оскола, ранее судимую за мошенничество и имущественные преступления. Она рассказала, что сама снимала эту квартиру. На обман же решилась из-за трудного финансового положения. Похищенные деньги удалось изъять, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием». Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.