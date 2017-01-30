Житель Губкина использовал марихуану для подкормки рыбы во время рыбалки

14:44

Именно так 34-летний мужчина объяснил полицейским наличие у него 12,5 граммов наркотика.

Губкинца сотрудники правоохранительных органов задержали при проверке оперативной информации. Личный досмотр мужчины подтвердил наличие у него свёртка с подозрительным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана.

Пояснять происхождение наркотика подозреваемый не стал, но рассказал о своём увлечении рыбалкой и об использовании марихуаны для подкормки рыбы, сообщает УМВД России по Белгородской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.