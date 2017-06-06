Житель Яковлевского района сжёг похищенные из машины скорой помощи лекарства и выкинул аппарат ЭКГ

15:01

Чемодан с медикаментами и портативное устройство молодой человек похитил ночью из незапертого автомобиля, припаркованного возле приёмного покоя районной больницы.

Сотрудники лечебного учреждения в это время находились в здании. Пропажу они обнаружили спустя несколько часов и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 21-летний ранее не судимый житель города Строитель. Молодой человек был задержан.

Он рассказал, что ночью вместе с друзьями распивал спиртные напитки в беседке рядом с больницей. Увидев, что автомобиль не заперт, а медперсонал отсутствует, злоумышленник воспользовался моментом.

Чемодан с медикаментами задержанный сжёг, а аппарат ЭКГ стоимостью около 45 тыс. рублей он выбросил, так не смог разобраться, для чего он предназначен, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальный срок наказания, который грозит задержанному – два года лишения свободы.