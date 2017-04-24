В области:

Житель Яковлевского района обнаружил на своём участке авиационную бомбу и три миномётные мины

15:02
24 Апреля 2017
141
0

Как определили взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области, все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Опасную находку на своём земельном участке житель села Вислое Яковлевского района обнаружил 23 апреля. Идентификация, проведённая взрывотехниками области, подтвердила, что металлические предметы являются боеприпасами времён войны.

В ходе тщательного обследования территории были обнаружены и извлечены три миномётные мины, семь артиллерийских снарядов и авиационная бомба 122 мм, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

17812
Новая маршрутная сеть общественного транспорта создана в Белгороде
13339
Дети массово отравились в школе № 20 Белгорода
13326
На Белгородскую область надвигаются снег, метель и штормовой ветер
11271
Житель Белгорода выиграл в лотерею 12 миллионов рублей
10542
Снег наступает на Белгородскую область
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика