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Житель Волоконовского района прятал марихуану в собачьей будке

15:41
01 Сентября 2017
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Участковый волоконовского ОМВД Белгородской области получил информацию, что житель села Шидловка хранит дома наркотики.

Неоднократно судимый за их употребление 44-летний мужчина признался, что «хранит немного марихуаны», и добровольно выдал её полицейским, пишет пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Осматривая двор, полицейские нашли ещё несколько свёртков с 13 граммами марихуаны в старой собачьей будке. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».


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