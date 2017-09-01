Житель Волоконовского района прятал марихуану в собачьей будке

15:41

Участковый волоконовского ОМВД Белгородской области получил информацию, что житель села Шидловка хранит дома наркотики.

Неоднократно судимый за их употребление 44-летний мужчина признался, что «хранит немного марихуаны», и добровольно выдал её полицейским, пишет пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Осматривая двор, полицейские нашли ещё несколько свёртков с 13 граммами марихуаны в старой собачьей будке. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».