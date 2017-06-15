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Житель Шебекино заплатит миллион рублей за поджог травы в селе Белгородского района

12:53
15 Июня 2017
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Днём 11 апреля 2017 года мужчина сжёг на пустыре сорную растительность на площади 16 гектаров, что причинило ущерб объектам животного мира и среде их обитания.

Как сообщает пресс-служба Шебекинского районного суда, в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причинённого объектам животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, утверждённой приказом Минприроды Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 107 размер ущерба составил почти 81,9 млн рублей.

Суд, учитывая заработную плату шебекинца, которая составляет 10 тыс. рублей, и алиментные обязательства, а также отсутствие умышленных действий в причинении вреда, снизил размер ущерба, который подлежит взысканию, до 1 млн рублей.


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