Житель Губкина стал пятитысячным абонентом сотовой связи «Ростелеком» в Белгородской области

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17 мая, в Международный день электросвязи, в губкинском центре продаж и обслуживания Ростелекома юбилейный абонент и его семья получили подарки от компании.

Пятитысячным абонентом стал Олег Воскобойников. Он уже давно пользуется услугами стационарной телефонии, интернета, а также «Интерактивным ТВ» от Ростелекома. Узнав о преимуществах сотовой связи компании, он решил подключить эту услугу.

На сегодняшний день это самое выгодное предложение для меня, когда входящие и исходящие звонки на городские телефоны бесплатные. У нас дома есть стационарный телефон, да и у меня на работе. Теперь сотовая связь «Ростелеком» есть у меня, у моего сына, а скоро будет и у всей семьи. Олег Воскобойников

Сотовая связь Ростелекома доступна абонентам компании, уже использующим одну или несколько услуг – домашнюю телефонию, «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ». В Белгородской области услуги сотовой связи «Ростелеком» начал предоставлять в ноябре 2016 года. С каждым днём этот сервис становится всё более востребованным. За полгода работы сотовой связи от Ростелекома её пользователями стали свыше пяти тысяч белгородцев.