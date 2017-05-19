Житель Губкина стал пятитысячным абонентом сотовой связи «Ростелеком» в Белгородской области
17 мая, в Международный день электросвязи, в губкинском центре продаж и обслуживания Ростелекома юбилейный абонент и его семья получили подарки от компании.
Пятитысячным абонентом стал Олег Воскобойников. Он уже давно пользуется услугами стационарной телефонии, интернета, а также «Интерактивным ТВ» от Ростелекома. Узнав о преимуществах сотовой связи компании, он решил подключить эту услугу.
На сегодняшний день это самое выгодное предложение для меня, когда входящие и исходящие звонки на городские телефоны бесплатные. У нас дома есть стационарный телефон, да и у меня на работе. Теперь сотовая связь «Ростелеком» есть у меня, у моего сына, а скоро будет и у всей семьи.
Олег Воскобойников
Сотовая связь Ростелекома доступна абонентам компании, уже использующим одну или несколько услуг – домашнюю телефонию, «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ». В Белгородской области услуги сотовой связи «Ростелеком» начал предоставлять в ноябре 2016 года. С каждым днём этот сервис становится всё более востребованным. За полгода работы сотовой связи от Ростелекома её пользователями стали свыше пяти тысяч белгородцев.
Теперь белгородцы могут, так сказать, брать с собой привычные домашние услуги связи и контент – всё это доступно в любом месте, где есть сотовая связь. Ростелеком предлагает тарифную линейку, в которой каждый сможет подобрать оптимальный тарифный план и дополнить его нужными опциями под свой стиль общения. Кроме того, при подключении пакетного тарифного плана услуга сотовой связи позволяет абонентам существенно экономить – звонки с сотовых на городские телефоны и наоборот бесплатны.
Алексей Солодовников
заместитель директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом