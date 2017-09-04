Житель Белгородского района напал на таксиста

16:22

27-летний водитель белгородского такси приехал с пассажиром в село Крутой Лог Белгородского района.

Мужчина не мог сразу оплатить проезд и зашёл в дом за деньгами, но не вернулся. Таксист постучал в дверь дома, ему открыл незнакомый мужчина и, угрожая ножом, забрал у него пять тысяч рублей.

Сотрудники ППС задержали 40-летнего жителя Крутого Лога и нашли у него часть украденных денег. Подозреваемого в разбое заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

У мужчины уже есть несколько судимостей за имущественные преступления, сообщает УМВД по Белгородской области.