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Житель Белгородского района напал на таксиста

16:22
04 Сентября 2017
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27-летний водитель белгородского такси приехал с пассажиром в село Крутой Лог Белгородского района. 

Мужчина не мог сразу оплатить проезд и зашёл в дом за деньгами, но не вернулся. Таксист постучал в дверь дома, ему открыл незнакомый мужчина и, угрожая ножом, забрал у него пять тысяч рублей.

Сотрудники ППС задержали 40-летнего жителя Крутого Лога и нашли у него часть украденных денег. Подозреваемого в разбое заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

У мужчины уже есть несколько судимостей за имущественные преступления, сообщает УМВД по Белгородской области.


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