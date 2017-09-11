Женщина-участковый поборется за звание «Народного участкового» в Белгородской области

15:36

Ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России в седьмой раз.

Конкурс проходит в три этапа. Сегодня, 11 сентября, в регионе стартовало онлайн-голосование за участкового. Продлится оно до 20 сентября.

Затем полицейские, которые наберут максимальное количество голосов, поборются за звание лучшего участкового Белгородской области. Именно победитель этого, второго, этапа представит регион в финале всероссийского конкурса.

Заявки на участие в конкурсе «Народный участковый – 2017» подали 44 сотрудника полиции – по два от каждого муниципального образования области. Впервые среди участников женщина – капитан полиции Карина Михайлюкова.