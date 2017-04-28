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Женщина обокрала восемь пенсионеров на 855 тысяч рублей

13:13
28 Апреля 2017
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Она обменивала деньги пенсионеров на купюры билетов банка приколов.

57-летняя жительница Ростовской области в период с 21 июля 2015 года по 24 октября 2016 года рассказывала жителям Новооскольского, Корочанского и Чернянского районов, а также Старооскольского городского округа Белгородской области и города Ефремов Тульской области, что якобы в стране происходит обмен билетов Банка России на новые. Затем она меняла билеты банка на сувенирные купюры билетов банка приколов.

Женщина обманула восемь пенсионеров и «заработала» на этом 855 тыс. рублей.

В результате она признана виновной в совершении восьми преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Новооскольский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии-поселении с последующим ограничением свободы сроком один год, рассказали в пресс-службе прокураторы Белгородской области. 

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