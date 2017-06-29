ЖБК-1: делаем жизнь красочной

10:13

20-летие запуска линии по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства отметили в белгородской строительной корпорации.

Начало

В июне 1997 года на ЖБК-1 началось производство тротуарной плитки на немецкой технологической линии фирмы Henke. На её приобретение предприятию пришлось взять значительный по тем временам валютный кредит. Монтаж и пусконаладочные работы заняли восемь месяцев.

Как отмечает председатель совета директоров Корпорации ЖБК-1 Юрий Селиванов, одной из главных проблем в начале производства тротуарной плитки была её сравнительно низкая востребованность. Для потребителя такой вид благоустройства был в диковинку, что создавало сложности со сбытом. Усилия специалистов предприятия и поддержка областной власти в лице губернатора Евгения Савченко, его выбор вектора благоустройства области помогли сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

Плитка быстро стала популярной. За последние два десятилетия завод ЖБК-1 поставил свою продукцию для благоустройства сотен городов и сельских поселений России. Средин них – Москва, Краснодар, Курск, Воронеж, Липецк, Ставрополь, Казань, Сочи, Сургут.

Огромное внимание все эти годы мы уделяем качеству, следим за потребностями рынка. Подойдя к 20-летнему рубежу, коллектив ЖБК-1 по праву гордится своими достижениями и вкладом в благоустройство Белгородчины. Юрий Селиванов

председатель совета директоров корпорации ЖБК-1

Сделано

В течение 20 лет работы линий было произведено 17 млн м² плитки. В Белгородской области было уложено 12 млн м² плиточного покрытия, из них индивидуальными застройщиками – почти 40 %.

Специалисты завода участвовали в крупных проектах на территории всей страны. В частности, это благоустройство Казанского кремля, парка им. Циолковского в Калуге, курортных набережных Краснодарского края, железнодорожных вокзалов в Москве. Плитка ЖБК-1 уложена в центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Харькове, ею полностью благоустроен горнолыжный курорт «Роза Хутор» в г. Сочи. Плитка ЖБК-1 есть и на Шпицбергене.

Меняет поведение и настроение

На торжественной церемонии, посвящённой 20-летию производства тротуарной плитки, чествовали заводчан, внёсших большой вклад в развитие предприятия. Специалистов поздравляли председатель совета директоров Юрий Селиванов, заместитель губернатора области, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев.

Мы даже не можем представить, какой риск брали на себя 20 лет назад люди, которые практически первыми в России организовывали это производство. А теперь благоустроенная среда, которая у нас есть, определяет поведение человека. Я много езжу по регионам, и это очень заметно. Евгений Глаголев

заместитель губернатора Белгородской области

Новая линейка

Ассортимент продукции завода расширяется по сей день. На той же линии, помимо тротуарной плитки и бордюрного камня, производится собственное изобретение заводчан – стеновой камень.

Из него уже построено 500 тыс. м² жилья. Материал позволяет застройщику принципиально менять подход к внешнему виду домов, делать его максимально индивидуальным, эстетически привлекательным. Прочность материала увеличивает срок эксплуатации зданий без капремонта до 50 лет. Применяют стеновой камень не только корпоративные, но и частные застройщики.

Я очень рад, что на протяжении уже более 20 лет Белгородская и Старооскольская епархия, теперь митрополия, вместе с корпорацией ЖБК-1 совершает благоукрашение нашей жизни. ЖБК-1 для меня – пример «народного» капитализма, когда люди своим опытом и своими средствами участвуют в развитии предприятия, когда есть забота о простом человеке и когда принимается участие не только в созидании материальных благ, но и в созидании всей нашей жизни. Это настоящее построение солидарного общества, к чему призваны мы все. Иоанн

глава Белгородской и Старооскольской митрополии

Смотровая площадка

К юбилею производства приурочили открытие большой смотровой площадки рядом со зданием заводуправления. На ней представлены многочисленные виды тротуарной плитки от ЖБК-1. Каждый из них можно увидеть, что называется, «в натуре» – то есть уложенным на землю. Это очень удобно для ознакомления, проведения сравнительных характеристик технических и эстетических качеств продукта. Все новинки, цвета, фактуры – в одном месте. Любые фантазии, задумки можно воплотить без ошибок и просчётов, посетив выставочную площадку на Коммунальной, которая работает ежедневно с 8 до 19 часов.

С юбилеем заводчан поздравил экс-глава Белгорода Георгий Голиков.

Когда начинался проект, конечно, было непросто. Но сегодня его можно поставить в один ряд с проектами газификации области, строительством дорог, с программой переселения людей из общежитий. В то время властями был сделан толчок в развитии населённых пунктов – была поставлена задача: где бы ни жил человек, в городе или маленьком селе, везде должны быть одинаковые условия для жизни. Георгий Голиков

мэр Белгорода с 1994 по 2001 годы

Доказательство качества

Первая плитка, произведённая на заводе, пошла на мощение тротуара перед зданием заводоуправления. Её уложили в 1997 году за один день – перед визитом руководства региона на торжественную церемонию запуска линии.

Плитка и поныне находится на своём месте – как проверенный временем знак качества продукции ЖБК-1.

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