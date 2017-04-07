Жалоба на коллекторов, терроризирующих родственников должников, передана в Генпрокуратуру

10:32

Обращение в надзорное ведомство направили активисты проекта ОНФ «За права заёмщиков» в Белгородской области.

Изначально анализ жалоб на незаконные действия взыскателей провели кредитные правозащитники Народного фронта, по результатам которого было составлено обращение в Генеральную прокуратуру на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. В нём содержится просьба проверить коллекторов, которые терроризируют родственников должников в Белгородской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Москве.

В обращении собраны сообщения о нарушениях, которые могут быть расценены как передача третьим лицам персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну.

Как пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов, недопустимо, чтобы о тяжёлом финансовом положении человека узнавало всё его окружение, включая друзей, родственников, работодателя и воспитателя детского сада. Такая информация может быть также размещена на стенах и дверях подъездов, во дворах и на заборах.

Он отметил, что это незаконно, и выразил надежду на соответствующую реакцию прокуратуры.

По его словам, в ОНФ продолжают поступать обращения, в которых люди жалуются на взыскателей, беспокоящих родных и близких, друзей и знакомых заёмщиков и неправомерно требующих от них выплатить чужой долг, иногда даже с угрозами физической расправой. От таких угроз нередко у пожилых родственников должников возникали проблемы со здоровьем, сообщает пресс-служба ОНФ.

Напомним, с начала года действует новый федеральный закон ФЗ-230, который защищает права должников при осуществлении взыскания. Он чётко обозначает круг людей, с которыми имеет право общаться коллектор при взыскании долга, и частоту звонков, СМС и писем в течение недели и месяца. Звонки запрещены в будни с 22:00 до 08:00, в выходные и праздники – с 20:00 до 09:00.