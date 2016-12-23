Завод по производству удобрений из куриного помёта появится в Белгородской области

15:26

Соответствующий проект одобрил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Презентацию проекта «Биотехнологическое производство органо-минеральных удобрений из куриного помёта» провёл генеральный директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев (Калужская область).

Уже в сентябре 2017 года в Шебекинском районе планируется создание завода по производству органо-минеральных удобрений, а также двух площадок по ферментации куриного помёта. Новое предприятие будет перерабатывать до 150 тыс. т помёта и производить до 70 тыс. т удобрений в год.

Бюджет проекта составит 275 млн рублей. Планируется, что число рабочих мест будет не менее 39. Сумма ежегодных налоговых отчислений составит около 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.