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«Завод премиксов №1» с новыми очистными сооружениями запустят в Белгородской области не раньше октября

16:52
05 Сентября 2017
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Сроки запуска перенесли с апреля на октябрь из-за задержек поставки оборудования.

По данным «Интерфакса» со ссылкой на директора завода Алексея Балановского, немецкое оборудование должны были доставить в область ещё в марте. Подрядчик задержал поставку на 2,5 месяца, затем оборудование долго не могло пройти растаможивание.

11 сентября «Завод премиксов №1» приступит к пуско-наладочным работам. На это потребуется 50 дней. Директор завода не исключает, что работы могут быть завершены раньше времени.

Мощность новых очистных сооружений будет превышать потребности завода по стокам. Они будут обрабатывать весь объём производственных сточных вод и ликвидировать неприятные запахи в Шебекинском районе.


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