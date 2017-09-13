Защитят с трёх сторон: соглашение по обеспечению информбезопасности несовершеннолетних подписали в Белгороде

13:40

Его заключили сегодня, 13 сентября, три стороны: региональное управление МВД России, областной департамент образования и уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области.

Теперь они совместными усилиями будут решать вопросы защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, в частности обеспечением информационной безопасности детей и подростков.

Сегодня мы подписывали соглашение. От того, какие основы воспитания мы заложим, зависит, какое в дальнейшем мы получим взрослое поколение: ответственных патриотов нашей Родины, готовых ей служить и защищать её. Хочу отметить, что Белгородская область, в целом, благополучная по данному направлению: сокращено количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, практически отсутствуют преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. Профилактика проходит на высоком уровне взаимодействия, но есть проблема ухода детей и подростков из дома. Причины – это семейно-бытовые конфликты и переходный возраст. Мы подписали соглашение, будем уделять особое внимание, чтобы наши дети находились в семье. Мы не должны допустить, чтобы ребёнок стал объектом совершения преступлений. Василий Умнов

начальник управления МВД России по Белгородской области

Соглашение предполагает проведение совместных межведомственных мероприятий: семинаров, круглых столов, детских форумов и родительских собраний. По словам Василия Умнова, в рамках деятельности по обеспечению детской информационной безопасности будет проводиться мониторинг соцсетей и контроль взглядов гостей региона.

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Детей можно красиво одеть, хорошо накормить, но если у них будет небезопасная среда в школе, на улице, то дети подвергаются массе аффективных проявлений. Одна структура, будь то УМВД, департамент образования или уполномоченный по правам ребёнка, справиться с теми болевыми точками, которым подвергаются дети, не сможет. Мы итак работаем межведомственно, каждый заинтересован в том, чтобы детство было счастливым и безопасным. Это соглашение позволит нам теснее сотрудничать по особым направлениям: информационная безопасность, безопасность тех детей, которые делают попытку ухода из семьи. Проблема комплексная и она на грани решения многих структур. Галина Пятых

уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области

Подписание документа состоялась в рамках областного проекта «Безопасное детство», в котором участвуют 434 образовательных организации региона.

На сегодняшний день в регионе 157 тысяч школьников охватывает проект «Безопасное детство», он настроен на тех учащихся, которые находятся в возрасте от 10 до 15 лет. Этот проект позволяет урегулировать их соприкосновение с информационным пространством. Главный результат – это безопасность детей и недопущение их нахождения в тех опасных группах, о которых мы с вами знаем. Если такое произошло, то аккуратно надо вывести ребёнка из этой ситуации и не допустить крайних форм. Информационная среда – полезная. В ней можно получить много интересного и важного для развития детей, но вместе с тем она таит много опасности. Обязуемся отчитаться о результатах проекта через год. Наталия Полуянова

заместитель губернатора Белгородской области

Также Наталия Полуянова отметила, что это соглашение может быть дополнено при необходимости.

Напомним, проект «Безопасное детство» подготовил и реализует Департамент образования Белгородской области. Главная задача проекта – формирование безопасного поведения подростков. Сопутствующие задачи – курирования деятельности детей и закрытие групп асоциальной направленности. Проект предусматривает профилактическую программу «Азбука здоровья» для школьников. В каком формате она будет реализована, решает школа. Всего три варианта: классные часы для 1-11 классов, факультативы или элективные курсы для старшеклассников.