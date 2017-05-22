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Заморозки возвращаются в Белгородскую область

15:51
22 Мая 2017
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В ночь на 23 мая ожидается похолодание до двух градусов мороза.

По информации Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 23 мая, будет переменная облачность. Без осадков.

Температура ночью будет составлять от +3 °С до +8 °С выше нуля. Местами столбик термометра опустится до – 2 °С. Днём  воздух прогреется до 17-20 °С тепла.

Скорость ветра ночью составит 3-8 м/с, днём – 6-11 м/с, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.


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