Заморозки возвращаются в Белгородскую область

15:51

В ночь на 23 мая ожидается похолодание до двух градусов мороза.

По информации Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 23 мая, будет переменная облачность. Без осадков.

Температура ночью будет составлять от +3 °С до +8 °С выше нуля. Местами столбик термометра опустится до – 2 °С. Днём воздух прогреется до 17-20 °С тепла.

Скорость ветра ночью составит 3-8 м/с, днём – 6-11 м/с, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.