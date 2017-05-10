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Заморозки ожидаются в Белгородской области

15:48
10 Мая 2017
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Об этом жителей и гостей региона предупреждают в областном управлении МЧС.

Предстоящие погодные условия вычислили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

11 мая в регионе ожидается переменная облачность. Ночь пройдёт без осадков. Днём местами возможен небольшой дождь. Ветер ночью будет дуть с запада со скоростью от 5 до 10 м в секунду. Днём он сменится на юго-западный скоростью 7-12 м/с с порывами до 15 м/с. Воздух прогреется ночью до 0-5 градусов Цельсия, на почве могут быть заморозки до 2 градусов ниже нуля. Днём температура воздуха достигнет 10-15 тепла. 


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