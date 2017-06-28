Замена лифтов началась в многоэтажках Белгорода и области

13:05

Об этом сегодня, 28 июня, сообщил глава регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ Леонид Белоковаленко.

Всего в течение 2017 года в регионе планируется заменить 500 лифтов. Конкурс на поставку оборудования выиграл Щербинский лифтостроительный завод. (Напомним, ранее прорабатывался вариант сотрудничества с Могилёвским заводом лифтового машиностроения). Условия предоставления лифтов льготные: предприятие поставляет продукцию по фиксированной цене с рассрочкой платежа на три года.

Программа уже стартовала. Одно из наших основных требований – вовлечение местных монтажных организаций. Сейчас у нас работают четыре белгородские фирмы. Леонид Белоковаленко

исполнительный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области

Всего по области требуют замены порядка 1300 лифтов. Полностью «уйти» от проблемы аварийного оборудования планируется в течение ближайших пяти лет.

Очерёдность ремонта лифтов определялась, исходя из уровня их физического износа. Сейчас меняется оборудование, которое прослужило дольше всего.

Финансируется программа из средств, перечисленных белгородцами на счета Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дополнительных взносов со стороны собственников жилья она не требует.

Первая партия оборудования в числе 249 лифтов уже пришла в область. Замена стартовала с 10 июня. Работы ведутся в 139 домах.

В основном лифты будут меняться в крупных городах региона – Белгороде, Старом Осколе, Губкине. Только в областном центре в 2017 году будут заменены 204 лифта. «Первые ласточки», как ожидается, будут готовы к середине июля.