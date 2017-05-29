Захоронения венгерских и немецких солдат нашли во время земляных работ в Белгородской области

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Останки были обнаружены в селе Котово Старооскольского городского округа, где проходит строительство газопровода для тепличного комплекса «Гринхаус».

Массовое захоронение было открыто газовиками во время работы экскаватора. Останки более 30 иностранных солдат, десятка лошадей и более 50 миномётных мин поднял на поверхность ковш стального землекопа.

Определить принадлежность солдат к венгерскому и немецкому этносу удалось по фрагментам одежды, пуговицам и жетону артиллериста из Германии.

Председатель героико-патриотического объединения «Поиск» Иван Андреев сообщил, что сначала было подозрение, что это захоронение советских солдат и вспомнил ужасные события июля 1942 года.

В январе 1943 года в селе Котово шли бои за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Как подчеркнул корреспондент «9 канала», именно в место, где нашли останки солдат, попала бомба. Впоследствии местные жители именно там хоронили павших военных.

Сейчас поисковики будут устанавливать точное число погибших. Останки перезахоронят на специальном кладбище в селе Беседино – на мемориальном интернациональном кладбище (там погребены сторонники Рейхстага).