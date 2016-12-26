За выбросы в атмосферу – 45 тысяч рублей

12:08

Именно столько заплатит руководитель предприятия Белгородской области за то, что более чем на полгода превысил срок действия разрешения на выброс загрязняющих веществ у новооскольского филиала ООО «Белдорстрой».

Организация не приняла соответствующих мер на продление времени действия разрешения, но продолжила выбрасывать в атмосферу вредные вещества. Прокуратура новооскольсткого района проверила исполнения требований законодательства об охране окружающий среды предприятием.

В результате, прокурор Новооскольского района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения» в отношении и. о. директора филиала.

Территориальное подразделение Управления экологической безопасности и надзора за объектами животного мира, водных и биологических ресурсов по Белгородской области оштрафовало его на 45 тыс. рублей.

Также прокуратора внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха и направила в управление Росприроднадзора информацию для перерасчёта платы за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды, сообщили в прокуратуре Белгородской области.