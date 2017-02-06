За распространение героина гражданин Таджикистана в Белгородской области получил 10 лет тюрьмы

09:40

В ходе обыска в его квартире была найдено 150 свёртков с наркотиком.

Мужчина прибыл в Старый Оскол из Таджикистана в июне 2016 года, снял квартиру и купил мобильный телефон и сим-карту для связи с подельниками. Получив диацетилморфин (героин), он приступил к его распространению бесконтактным способом, раскладывая в тайники на улицах города.

Сделав закладку наркотических средств, он отмечал её место в мобильном телефоне, после чего отправлял текстовым сообщением более подробную информацию о каждом таком месте посреднику. Последний в свою очередь поддерживал связь с потребителями и вёл с ними расчёт. Деньги наркозависимые клиенты перечисляли на банковские карты через платёжную систему «Киви-кошелёк».

Вскоре в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Старого Оскола иностранец был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В арендованной им квартире правоохранители обнаружили почти 400 граммов героина, расфасованного в 150 свёртков, пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

Старооскольский городской суд признал гражданина Таджикистана виновным и приговорил его к 10,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.