За подделку сумок и кошельков известного бренда белгородец выплатит 50 тысяч рублей

15:07

Он выставил товары в своём магазине, а спустя несколько недель их изъяли полицейские.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства приобрёл четыре женских кошелька и шесть женских сумок различных цветов. Они были маркированы под товарный знак Chanel. В феврале предприниматель выставил товары в своём магазине, а затем через несколько недель их изъяли правоохранители.

Как показало заключение экспертов, продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции и незаконно воспроизводит товарный знак. Таким образом, уполномоченному представителю бренда в России был причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Мировой суд Яковлевского района признал виновным главу крестьянского хозяйства в совершении преступления по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре Белгородской области.