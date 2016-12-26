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За подделку сумок и кошельков известного бренда белгородец выплатит 50 тысяч рублей

15:07
26 Декабря 2016
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Он выставил товары в своём магазине, а спустя несколько недель их изъяли полицейские.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства приобрёл четыре женских кошелька и шесть женских сумок различных цветов. Они были маркированы под товарный знак Chanel. В феврале предприниматель выставил товары в своём магазине, а затем через несколько недель их изъяли правоохранители.

Как показало заключение экспертов, продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции и незаконно воспроизводит товарный знак. Таким образом, уполномоченному представителю бренда в России был причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Мировой суд Яковлевского района  признал виновным главу крестьянского хозяйства в совершении преступления по ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ  «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре Белгородской области. 

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