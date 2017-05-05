За угрозы топором белгородец отсидит два года

13:05

Пьяный житель Ракитянского района угрожал правоохранителям.

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Полицейские проверяли ранее судимых лиц в селе Трефиловка Ракитянского района.

Когда они пришли в дом к белгородцу, он стал угрожать им топором.

В результате на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления следственного комитета РФ.