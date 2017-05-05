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За угрозы локомотивной бригаде жителю Белгородской области дали два года

10:47
05 Мая 2017
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Преступление мужчина совершил из хулиганских побуждений.

Напомним, в январе 2017 года на железнодорожной станции Новый Оскол местный житель, держа в руках охотничье ружьё, угрожал убить машиниста и его помощника, находившихся на рабочем месте в кабине тепловоза. Локомотивной бригаде пришлось сообщить о происходящем дежурной по станции, чтобы она вызвала полицию. Услышав это, злоумышленник скрылся. Но транспортной полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

Новооскольский районный суд признал местного жителя виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Теперь мужчине придётся провести в колонии-поселении два года. Приговор суда в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры.


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