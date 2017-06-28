За три месяца белгородцы выплатили посредством банковских карт 78 миллиардов рублей

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Число таких операций в первом квартале 2017 года возросло на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители региона с использованием карточек совершили почти 30 млн операций на сумму 78,4 млрд рублей. Причём в торговле и на рынке услуг они оплатили карточками 21,2 млн операций – это 18 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила 850 рублей.

В то же время количество операций по снятию наличных снизилось на 1 %, сообщили в пресс-службе отделения по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО.