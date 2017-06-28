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За три месяца белгородцы выплатили посредством банковских карт 78 миллиардов рублей

10:10
28 Июня 2017
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Число таких операций в первом квартале 2017 года возросло на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители региона с использованием карточек совершили почти 30 млн операций на сумму 78,4 млрд рублей. Причём в торговле и на рынке услуг они оплатили карточками 21,2 млн операций – это 18 млрд  рублей. Средняя сумма покупки составила 850 рублей.

В то же время количество операций по снятию наличных снизилось на 1 %, сообщили в пресс-службе отделения по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО.

Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платёжных карт, является развитие инфраструктуры по их приёму. На 1 апреля 2017 года количество устройств, принимающих к обслуживанию платёжные карты, в т. ч. банкоматы и платёжные терминалы, электронные терминалы, в Белгородской области выросло на 15,3 % до 21,9 тыс. единиц. В нашем регионе динамично развивалась инфраструктура по приёму платёжных карт в организациях торговли и услуг. На 1 апреля 2017 года количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, достигло 17,6 тыс. единиц, увеличившись с аналогичным периодом прошлого года на 20,1 %.

Андрей Беленко
управляющий Отделением по Белгородской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 



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