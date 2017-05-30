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За публичные призывы к экстремизму к году тюрьмы приговорили 25-летнего белгородца

15:35
30 Мая 2017
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Столько же он не сможет пользоваться интернетом.

В октябре 2015 года житель Старооскольского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом разместил текст для открытого доступа. Эксперты обнаружили в нём призывы к экстремизму по мотивам идеологической ненависти либо вражды.

Старооскольский городской суд признал его виновным по ч. 2 ст. 280  УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет».

Ему назначили один год в колонии-поселении и один год без права заниматься деятельностью, которая связана с интернетом, пишет пресс-служба управления МВД России по Старому Осколу.


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