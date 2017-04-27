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За прошлый год нелегально «пересекли» границу 2579 украинских сельскохозяйственных животных

16:18
27 Апреля 2017
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Всего было установлено 74 случая – среди них крупнорогатого скота 316 голов, лошадей – 103, свиней – 10 и птицы – 2150 голов.

Речь идёт о перемещении вне официальных пунктов пропуска на территории Белгородской области. В целом 2016 год стал рекордным по нелегальному перемещению животных и коммерческих грузов с территории Украины.

В первом квартале текущего года пока зафиксировано только шесть случаев несанкционированного перемещения 38 голов крупного рогатого скота.

Ветеринарный надзор также активно борется с нелегальным ввозом таким вкусных, но опасных продуктов, как шпик, свинина, говядина, молочной продукции. Было предотвращено 112 случаев (всего 420 тонн) нелегального пересечения границы этих продуктов. Во всех партиях отсутствовала какая-либо документация.

Как бы мы ни старались охранять границу, обеспечить полноценную безопасность очень тяжело. Наша основная задача – не допустить болезни растений и животных, которые могут привезти к тяжёлым последствиям.

Алексей Хмыров
заместитель начальника АПК, начальник управления прогрессивных технологий в животноводстве

 

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