14:20

Всё происходило с согласия девочки в то время, пока её мамы не было дома.За половую связь с 13-летней падчерицей белгородец получил четыре года колонии



По информации пресс-службы Белгородского районного суда, в 2013 году житель Белгородского района вступил в брак с женщиной, у которой была дочь. За годы совместного проживания у них родились совместные дети.



В начале 2017 года мужчина, в дни, когда матери 13-летней девочки не было дома, горе-отчим совершил с ней пять половых актов в естественной форме с её согласия, без применения физического насилия.

Таким образом он нарушил ст. 134 ч. 3 УК РФ «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершённым лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

За это мужчина попадёт в колонию общего режима на четыре года. Он был взят под стражу сразу после провозглашения приговора, так как находился под домашним арестом.