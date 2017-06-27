В области:

За половую связь с 13-летней падчерицей белгородец получил четыре года колонии

14:20
27 Июня 2017
816
0

Всё происходило с согласия девочки в то время, пока её мамы не было дома.За половую связь с 13-летней падчерицей белгородец получил четыре года колонии


По информации пресс-службы Белгородского районного суда, в 2013 году житель Белгородского района вступил в брак с женщиной, у которой была дочь. За годы совместного проживания у них родились совместные дети.

В начале 2017 года мужчина, в дни, когда матери 13-летней девочки не было дома, горе-отчим совершил с ней пять половых актов в естественной форме с её согласия, без применения физического насилия.

Таким образом он нарушил ст. 134 ч. 3 УК РФ «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершённым лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

За это мужчина попадёт в колонию общего режима на четыре года. Он был взят под стражу сразу после провозглашения приговора, так как находился под домашним арестом.

 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13843
Следственный комитет ищет очевидцев семейного ЧП в районе «Сити Молла Белгородского»
11220
Общешкольный выпускной отгремел в Белгороде
9795
Белгородка была замужем 50 лет и только после смерти супруга узнала о его второй жене
9444
Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»
8712
Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика