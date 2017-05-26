За похищенный охотничий карабин бывший сотрудник полиции получил два года условно

09:22

Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по Шебекинскому району и Шебекино Белгородской области воспользовался своим служебным положением и подделал документы.

Преступление было совершено в 2013 году. Правоохранитель решил похитить охотничий карабин, который долгое время находился в комнате хранения оружия ОМВД. Для этого он подделал заявление от имени собственника карабина на перерегистрацию и предоставил в камеру хранения рапорт о выдаче оружия. Затем мужчина незаконно отдал похищенный карабин знакомому.

Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура района.

Шебекинcкий районный суд признал экс-полицейского виновным по ч. 3 ст. 226 Уголовного кодекса РФ «Хищение огнестрельного оружия, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт огнестрельного оружия».

Мужчина приговорён к двум годам лишения свободы условно. Суд также лишил его на один год права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти и выполнением административно-хозяйственных функций в органах внутренних дел, сообщает областная прокуратура.