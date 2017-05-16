За переделанное оружие времён Великой Отечественной войны белгородец отсидит более трёх лет

17:43

Он его незаконно хранил и модифицировал для стрельбы.

В мае 2015 года белгородец хранил оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Вместе с сообщником он переделывал оружие таким образом, чтобы оно было пригодным для стрельбы. Мужчина планировал продавать такие изделия.

Яковлевский районный суд Белгородской области назначил 54-летнему белгородцу обязательные работы.

А затем Белгородский областной суд изменил наказание. Он квалифицировал действия злоумышленника по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору» и ч. 2 ст. 223 УК РФ «Незаконная переделка огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору».

Белгородцу назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на три года шесть месяцев. Он взят под стражу в зале суда.

Кроме того, в отношении сообщника также вынесен обвинительный приговор, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.