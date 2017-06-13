За обман Центра занятости населения на артистку Дома культуры завели уголовное дело
Она написала заявление о признании её безработной, хотя работала в это время.
По информации пресс-службы прокуратуры Белгородской области, в 2015 году жительница села Камызино Красненского района получала пособие по безработице.
Когда в центре занятости она писала заявление о признании её безработной, женщина умолчала о месте работе. В это время она была артистом в местном Доме культуры в ансамбле «Надежда».
Таким образом, белгородка получила 51 тыс. рублей.
На неё завели уголовное дело по ч. 1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Суд назначил ей штраф в размере той суммы, которую белгородка получила в качестве социальных денежных выплат.