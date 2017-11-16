За найденное оружие в 2017 году жителям Белгородской области выплатили больше 100 тысяч рублей

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Об этом 16 ноября на пресс-конференции в Интерфаксе рассказали представители региональной Росгвардии.

Приобрести оружие и получить на него лицензию стало сложнее. С 1 октября вступили в силу поправки в налоговый кодекс. Согласно им, госпошлина на приобретение, коллекционирование и показ винтовок, ружей, пистолетов выросла до 2 000 рублей – то есть в 20 раз на нарезное оружие и в 10 раз – на гладкоствольное.

Лицензия и её продление на газовый пистолет, револьвер, клинок (для ношения с казачьей формой или с национальными костюмами) обойдётся в 500 рублей. Столько же стоит и разрешение на их хранение, ношение и использование.

При этом оплата лицензии заменена на госпошлину. Если раньше при отказе можно было получить деньги назад, то теперь заплатить приходится в любом случае.

Это сделано в целях оптимизации нагрузки на бюджет – действующие сборы не покрывают расходы на оказание услуг. Кроме этого, такая мера помогает отсечь людей, которые подают заявления с мыслью «авось проскочит». Таких уже стало на 70% меньше. Сергей Новгородов заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии

С 1 июля внесены изменения и в закон «Об оружии». Лицензия на приобретение оружия и патронов всё так же действует 6 месяцев, а вот лицензия на экспонирование и коллекционирование стала бессрочной.

Увеличился и срок контрольного отстрела: когда владелец приезжает с ружьём и делает несколько выстрелов в специальном месте. Процедуру нужно будет проводить раз в 15 лет.

Продлевать лицензию тоже лучше вовремя – не раньше и не позже установленного законом срока. Раньше – потеря срока действующей лицензии, позднее, чем за 30 дней до истечения, – предупреждение или штраф до 3 000 рублей. А если лицензия просрочена, грозит уже штраф до 5 000 рублей или даже арест до 15 суток с конфискацией оружия и патронов.

За десять месяцев этого года лишились лицензии больше 280 человек. Лишают сейчас на год, но ещё год уходит «на погашение» – получить новую возможность купить пистолет или ружьё получится только через два года.

Оптимальный срок на подачу заявления – за 40-50 дней до истечения его срока. Алексей Арбузов заместитель начальника управления Росгвардии по Белгородской области

На сегодня в регионе 38 513 человек имеют 57 817 единиц оружия. Владельцев в 2017 году стало на 800 меньше, зато самого оружия на 1100 больше. Только около шести тысяч человек «вооружились» не для охоты, а для других целей – самообороны или коллекционирования.

Раз в год ваше ружьё должны проверить на дому: что оно хранится в сейфе, к нему и к его патронам нет доступа и т.д. В 2017 году прошло больше 32 тысяч таких проверок.

Если же вы не любитель пострелять, но нашли «на чердаке» старое дедушкино ружьё, хранить его – незаконно. Зато его можно сдать в органы и получить деньги: за нарезное – 5 000 рублей, за гладкоствольное – 3 000 рублей и даже 1 000 рублей за информацию об оружии и 20 рублей – за патрон. В этом году жители области за находки получили больше 100 тысяч рублей.

В 2017 году в Белгородской области зафиксировано только одно преступление с лицензионным оружием – пьяная ссора в Красногвардейском районе с причинением вреда здоровью. Как рассказали представители Росгвардии, случаи стрельбы из травматов обычно до судов не доходят. А нашумевшие события на центральной площади Белгорода 14 сентября произошли с применением незаконного оружия – это дело УМВД.