За мошенничество и взятку полицейский в Белгородской области приговорён к 9 годам тюрьмы

10:08

Бывший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алексеевскому району и городу Алексеевке также заплатит штраф более 1 миллиона рублей.

В апреле 2014 года, используя своё служебное положение, правоохранитель попросил предпринимателя оплатить счета на покупку запчастей для ремонта своего служебного автомобиля. С помощью другого бизнесмена он получил фиктивные счета на запчасти и перечисленные по ним деньги.

Таким образом, полицейскому с апреля 2014 года по апрель 2016 года удалось получить более 200 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Помимо этого, в марте 2016 года подсудимый предложил оказывать общее покровительство за денежное вознаграждение женщине-предпринимателю, занимающейся розничной торговлей, включая алкогольную продукцию. Как оказалось, в 2015-2016 годах сотрудники полиции неоднократно выявляли нарушения в отношении предпринимательской деятельности женщины и привлекали её к административной ответственности.

К преступлению правоохранитель-коррупционер привлёк ещё одного сотрудника полиции. Женщина должна была переводить деньги на счёт, владелец которого не посвящён в истинное положение дел, а правоохранители получали уже обналиченные деньги.

С апреля по июль 2016 года за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушение правил торговли полицейские получили от предпринимателя 60 тыс. рублей. В июне 2016 года они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.

Суд признал экс-оперуполномоченного виновным по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество с использованием своего служебного положения» и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Мужчина приговорён к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в доход государства в размере 1,25 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

Уголовное дело второго участника преступления суд рассмотрел в особом порядке после заключения им соглашения о сотрудничестве.