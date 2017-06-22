За месяц в регионе обнаружили 22 килограмма фальсифицированной «молочки» и 65 килограммов – орехов

16:19

Управлением Россельхознадзора по Белгородской области продолжает работу по выявлению фальсифицированной продукции.

По данным ведомства, в мае 2017 года контрольно-надзорные органы провели более ста проверок субъектов потребительского рынка. Для исследования были отобраны 56 образцов пищевой продукции, 17 из которых, как выяснилось позже, не соответствовали заявленному качеству. Это молочная продукция – 14 проб, мясная – одна проба, плоды и овощи – одна проба и ещё одна проба – другой продукции.

В итоге белгородское Управление Россельхознадзора составило 10 протоколов об административных правонарушениях и изъяло из реализации более 22 кг «молочки», около 11 кг мясной продукции, 74 кг плодоовощной продукции, 65 кг орехов и 1 кг мёда. Штраф за нарушения составил 40,5 тыс. рублей.

Кроме того, не допущено к обороту и уничтожено более 53 кг пищевой продукции. Порядка 10 кг мясной, 43 кг молочной, 208 кг рыбной и 47 кг плодоовощной продукции, а также 27 кг ягод и 1 кг мёда изъято с целью дальнейшего уничтожения при попытке незаконного перемещения через госграницу Российской Федерации с территории Украины, а также в ходе перевозки по территории области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.