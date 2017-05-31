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За фиктивные командировки белгородец может отсидеть шесть лет в тюрьме

12:08
31 Мая 2017
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Своему работодателю  он предоставлял фальшивые документы, которые якобы подтверждали его московские служебные поездки. 

Таким образом, он обогатился на почти 670 тыс. рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.

На 53-летнего жителя Старого Оскола завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, белгородец обязан явиться в суд, он подписал соответствующий документ. 


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