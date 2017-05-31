За фиктивные командировки белгородец может отсидеть шесть лет в тюрьме
Своему работодателю он предоставлял фальшивые документы, которые якобы подтверждали его московские служебные поездки.
Таким образом, он обогатился на почти 670 тыс. рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.
На 53-летнего жителя Старого Оскола завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до шести лет тюрьмы.
По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, белгородец обязан явиться в суд, он подписал соответствующий документ.