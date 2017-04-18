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За два месяца в Белгородской области выдан 791 ипотечный кредит

11:47
18 Апреля 2017
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Общая сумма займа за январь-февраль 2017 года составила 1,2 млрд рублей.

В Отделении по Белгородской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу сообщили, что белгородцы накопили ссудный портфель по ипотечным жилищным кредитам на сумму 28,3 млрд рублей. Эти данные приводятся на 1 марта текущего года. При этом своевременно выплачиваются 99,2 % задолженностей.

Средний размер ипотеки в регионе на начало марта текущего года составлял 1,5 млн рублей, срок погашения – 184,5 месяца.

В Банке России зафиксировали снижение средневзвешенных ставок с 12,2 % до 12 % годовых.

За первые два месяца 2017 года белгородцы не брали ипотеку в иностранной валюте.

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