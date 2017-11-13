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За антиконкурентный сговор компания «Оскол Климат» в Белгороде заплатит почти полмиллиона рублей

18:17
13 Ноября 2017
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В УФАС по Белгородской области посчитали, что белгородская компания «Оскол Климат» и новооскольские «Гранит Альянс» и «Афалина» заключили соглашение при участии в двух открытых электронных аукционах.

По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах и ввели в заблуждение других участников конкурсов, желавших заключить контракты.

ФАС признала все три фирмы нарушившими закон «О защите конкуренции» (п. 2 ч. 1 ст. 11) и выдала им предписания о прекращении действия антиконкурентного соглашения.

Кроме того, ООО «Оскол Климат» оштрафовали на 474,7 тыс. рублей, сообщает областное управление УФАС.


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