За антиконкурентный сговор компания «Оскол Климат» в Белгороде заплатит почти полмиллиона рублей

18:17

В УФАС по Белгородской области посчитали, что белгородская компания «Оскол Климат» и новооскольские «Гранит Альянс» и «Афалина» заключили соглашение при участии в двух открытых электронных аукционах.

По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах и ввели в заблуждение других участников конкурсов, желавших заключить контракты.

ФАС признала все три фирмы нарушившими закон «О защите конкуренции» (п. 2 ч. 1 ст. 11) и выдала им предписания о прекращении действия антиконкурентного соглашения.

Кроме того, ООО «Оскол Климат» оштрафовали на 474,7 тыс. рублей, сообщает областное управление УФАС.