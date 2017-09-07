Ямы с водой, бег с бревном и другие военные шалости: в Белгородской области прошла эстафета «Земля героев»

10:14

16 команд из 13 районов региона за четыре часа изнурительных соревнований выяснили, кто из них быстрее и ловче.

Патриотическая гонка-эстафета «Земля героев» прошла 6 сентября в рекреационной зоне «Чистый ключ» села Солоти Валуйского района. Соревнования такого рода в нашем регионе прошли впервые.

На дистанции в пять километров команды преодолели 25 препятствий. Прыгали во рвы с грязью, бежали по дорожке из шин, пролезали по трубам и под танком, попадали «под обстрел» БТР.

Быстрее всех преодолела дистанцию команда из Вейделевского района. На вторую и третью строчку пьедестала поднялись команды из 32-й мотострелковой дивизии в Валуйках и ещё одна сборная спортсменов – хозяев соревнований.

Открыли соревнования герои России – генерал Владимир Шаманов и космонавт Роман Романенко. Для зрителей подготовили концертную программу и экскурсии по этнической деревне, соревнования по армрестлингу и возможность подкрепиться солдатской кашей.

Фото Евгения Сементеева