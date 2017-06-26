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«Я покатаюсь и верну», или Как житель Старого Оскола похитил скутер у старика

16:35
26 Июня 2017
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Инцидент произошёл в Белгородской области.

По предварительным данным, мужчина из Старого Оскола 1939 года рождения написал в газету объявление о продаже скутера. Посмотреть товар захотел местный житель 1985 года рождения.

Во время встречи он попросил у продавца разрешения прокатиться, чтобы якобы оценить товар. Получив ключи от скутера, он сел на него и уехал. Больше продавец его не видел.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, злоумышленник ранее уже был осуждён.

Полицейские задержали его в Курской области. Скутер изъяли. 


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