«Я покатаюсь и верну», или Как житель Старого Оскола похитил скутер у старика

16:35

Инцидент произошёл в Белгородской области.

По предварительным данным, мужчина из Старого Оскола 1939 года рождения написал в газету объявление о продаже скутера. Посмотреть товар захотел местный житель 1985 года рождения.

Во время встречи он попросил у продавца разрешения прокатиться, чтобы якобы оценить товар. Получив ключи от скутера, он сел на него и уехал. Больше продавец его не видел.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, злоумышленник ранее уже был осуждён.

Полицейские задержали его в Курской области. Скутер изъяли.