Выборы губернатора начались в Белгородской области

08:00

В регионе работают 1262 избирательных участка.

Сегодня, 10 сентября, в регионе проходят выборы губернатора Белгородской области и дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 5.

В Единый день голосования в области работают 1262 избирательных участка, причём 20 из них находятся в местах временного пребывания граждан, в том числе медучреждениях, на территории воинских частей и в следственных изоляторах.

Проголосовать сегодня можно с 08:00 до 20:00.

Напомним, на пост губернатора в Белгородской области претендуют четыре человека: Станислав Панов (КПРФ), Константин Климашевский (ЛДПР), Эдуард Чаусов («Партия ветеранов России») и Евгений Савченко («Единая Россия»).