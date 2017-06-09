Выборы губернатора Белгородской области пройдут 10 сентября

13:14

Такое решение единогласно приняли депутаты на 17-м заседании областной Думы шестого созыва 9 июня.

По федеральному и областному законодательству дату выборов утверждает областная Дума. Согласно избирательному кодексу Белгородской области, такое решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования.

Единый день голосования в Белгородской области состоится 10 сентября. В это день выберут губернатора Белгородской области и депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 5.

Дополнительные выборы пройдут потому, что Валерий Скруг избран депутатом Госдумы.