Второй шебекинец пропал в Белгородской области

10:06

Мужчины исчезли с разницей в несколько дней и были знакомы друг с другом.





О местонахождении 28-летнего Унковского Эдуарда Сергеевича ничего не известно с 17 мая, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Белгород».

Приметы мужчины: среднее телосложение, рост 177 см, серо-голубые глаза, тёмно-русые волосы. Носит бороду. Был одет в синюю куртку, горчичную футболку, белые джинсы и белые кроссовки. При себе имел синий пакет Gloria Jeans.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам: 02, 102 или 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ).

Как отмечают знакомые Эдуарда в комментариях к информации о поиске, в день исчезновения он должен был вернуться из Белгорода в Шебекино. Молодой человек был знаком с пропавшим спустя несколько дней другим шебекинцем Иваном Косухиным, они вместе играли в футбол.