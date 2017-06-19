Второй пропавший в Шебекино мужчина вышел на связь с родственниками

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Однако по-прежнему его местоположение неизвестно.

Информацию о том, что пропавший в середине мая 28-летний Эдуард Унковский найден, появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В региональном управлении МВД корреспонденту ИА «Бел.Ру» подтвердили тот факт, что мужчина жив и вышел на связь с родственниками. В комментариях к посту в паблике есть информация, что мужчина находился в Москве.

Напомним, что в середине мая в Шебекино пропали двое мужчин – 23-летний Иван Косухин и Эдуард Унковский. Тело Ивана было обнаружено 29 мая.