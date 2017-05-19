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Врач получила дом по программе «Земский доктор» с долгом за ЖКУ более 300 тысяч рублей

10:06
19 Мая 2017
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Из-за задолженности в отопительный сезон семья с маленьким ребёнком в Белгородской области осталась без газа.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области, в настоящее время ведомство проводит доследственную проверку. Сюжет о семье терапевта вышел в эфире телеканала ГТРК-Белгород.

По предварительным данным, врач по программе «Земский доктор» получила для проживания нежилое помещение бывшего фельдшерско-акушерского пункта в селе Дмитриевка Яковлевского района. Долг за коммунальные услуги в этом помещении превышал 300 тыс. рублей. Яковлевская ЦРБ долги не гасила.

На следующий год у врача родился сын. И за неуплату во время отопительного сезона семья с маленьким ребёнком осталась без газа.

В рамках проверки действиям должностных лиц администрации ЦРБ будет дана правовая оценка. Помимо этого следователи проверят законность отключения газа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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