Восстанавливая утраченное, или Месяц спустя после отключения газа в Ивне

10:29

23 мая 2017 года в двух многоквартирных домах посёлка Ивня Белгородской области отключили газ. Причиной послужило грубое нарушение правил безопасности. Что изменилось за месяц, выяснял наш корреспондент.

Напомним, во время плановых работ по техобслуживанию домов № 30 и 32 в Гагаринском переулке в Ивне специалисты газовой службы выявили множественные нарушения по использованию газового оборудования в быту.

В ряде случаев дымоотводящие патрубки от проточных водонагревателей были подключены не к дымоходам, а к вентиляционным каналам, что является грубым нарушением правил безопасности. Но основной причиной отключения послужило отсутствие тяги в дымоходах большинства квартир нижних этажей. Как выяснилось, причиной стала реконструкция, проведённая соседями сверху: они попросту демонтировали свои дымоходы, чтобы увеличить полезную площадь кухонь.

На встрече с жильцами дома 30 мая 2017 года корреспонденты ИА «Бел.Ру» смогли лично убедиться в этом, побывав в нескольких квартирах, а также на крыше одного из двух домов, куда выходят дымоотводящие и вентиляционные каналы. Предоставили нам и акты, подтверждающие, что системы дымоотведения практически всех квартир (52 из 54) не пригодны для использования.

Чтобы снять социальную напряжённость, мы изначально были готовы подать газ в эти домовладения, но только на одни плиты, так как вентканалы, согласно обследованиям, исправны. Однако, чтобы сделать это, нам было необходимо попасть во все квартиры и отключить газовые колонки. Сергей Власов директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе

На неоднократные обращения представителей администрации района, газовой службы и управляющей компании по обеспечению доступа в квартиры жильцы отвечали отказом вплоть до 8 июня.

8 июня на очередном собрании с собственниками квартир пришли к решению о предоставлении доступа представителей газовой службы для отключения проточных водонагревателей и двухконтурных котлов, а также подключения газовых плит. Сергей Власов директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе

9 июня ивнянцам подали газ к плитам, а проточные водонагреватели и котлы (в некоторых квартирах индивидуальное отопление) отключили, установив заглушки и отключающие устройства.

13 июня специализированная организация «Дымок» (ИП Поминарнев М. П.) предоставила акты о том, что в домах № 30 и32 в 16 из 54 квартир (по восемь в каждом доме) дымоходы и вентканалы исправны. А это означало, что жильцам данных квартир можно подключить водонагреватели.

Как рассказали представители региональной газораспределительной компании, с 14 по 16 июня колонки подключили в 11 квартирах, а в пяти это было сделать невозможно из-за отсутствия сертифицированных дымоотводящих патрубков от проточных водонагревателей к дымоходам.