В области:

«Волга» сбила четырёхлетнего мальчика на «зебре» в Белгородской области

11:45
11 Января 2017
1834
0

Всего 10 января в регионе случилось две дорожных аварии, в которых четверо человек получили травмы.

В Старом Осколе в половине одиннадцатого утра на улице 1-ой Конной Армии 21-летний водитель за рулём Renault Logan выехал на встречку и столкнулся с Mercedes E230, которым управлял 50-летний мужчина. Водитель и 21-летний пассажир Renault с травмами были отправлены первую горбольницу Старого Оскола.

В Губкине в пять часов вечера на улице 2-я Академическая 27-летний водитель «Волги» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину и 4-летнего мальчика. Пешеходы получили травмы, их отправили в местную больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

8911
Два автобуса столкнулись под Белгородом
8640
В Белгородской области во время нападения на состоятельную семью грабители убили мать на глазах у ребёнка
7438
Ложная организация появилась в Белгороде
6846
Молодожёны из Старого Оскола стали парой года
6351
Главную городскую ёлку демонтируют в Белгороде
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика