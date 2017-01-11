«Волга» сбила четырёхлетнего мальчика на «зебре» в Белгородской области

11:45

Всего 10 января в регионе случилось две дорожных аварии, в которых четверо человек получили травмы.

В Старом Осколе в половине одиннадцатого утра на улице 1-ой Конной Армии 21-летний водитель за рулём Renault Logan выехал на встречку и столкнулся с Mercedes E230, которым управлял 50-летний мужчина. Водитель и 21-летний пассажир Renault с травмами были отправлены первую горбольницу Старого Оскола.

В Губкине в пять часов вечера на улице 2-я Академическая 27-летний водитель «Волги» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину и 4-летнего мальчика. Пешеходы получили травмы, их отправили в местную больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД