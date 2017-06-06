Воду из родников лучше не пить – советуют экологи в Белгородской области

10:17

Она содержит нитраты, которые не приносят пользу организму человека. Виною всему – сельскохозяйственные предприятия.

Об этом рассказал заместитель декана по научной и международной деятельности, доцент кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ «БелГУ» Павел Голеусов. Он же по совместительству является председателем общества почвоведов им. В. В. Докучаева.

Нитраты – это самые подвижные ионы – они почвой не сорбируются. То есть по отношению к нитрат-ионам почва представляет собой решето. А вы знаете наше животноводство – особенность технологии заключается в том, что продукты жизнедеятельности сельхозживотных удаляются с помощью чистой питьевой воды. Каждое хозяйство, имея скважины, этой питьевой водой смывает навоз. Собранная жидкость некоторое время отстаивается и потом выносится на поля – вносится со значительным избытком на одни и те же места. Это поступает в водоносный горизонт, расклинивающийся в родниках. За проблемой загрязнения родников надо следить не только общественности, но и власти. Павел Голеусов

Стоит отметить, что в этом году родинки, реки и другие водные объекты региона будут взяты под особый контроль. Белгородская область вошла в число четырёх регионов, где будет реализован пилотный проект общественного экологического контроля на базе эколого-биологических центров. В нём будут задействованы вузы, общественники, экологические организации и др.

В законодательстве не прописан общественный экологический мониторинг, но есть пункт об общественно-экологическом контроле. Но мы знаем, что данный мониторинг – это база экологического контроля. Павел Голеусов

Суть мониторинга заключается в следующем: в летний период учащийся станции юннатов – центров экологического образования будут проводить обследования родников с неблагоприятной ситуаций, участков рек, свалок, которые будут попадать в водоохранную зону. Это всё будет позиционировано с помощью GPS-технологий. Они будут создавать протокол осмотра, который потом будет введён в базу данных. Сначала такой ресурс будет создан на локальном уровне, а потом к концу полевого сезона информация будет передана в эколого-биологические центры. В перспективе на сайте будет создана карта, по сути, дежурная экологическая карта Белгородской области.