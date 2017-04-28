Водителей Белгородской области все выходные ждут сплошные проверки на дорогах

13:40

Отработка по пресечению управления транспортными средствами в состоянии опьянения и предупреждению аварий с участием мототранспортных средств начнётся уже вечером 28 апреля.

В пятницу, 28 апреля, с 14 до 22 часов проверки пройдут на территории Красненского района, с 16 до 22 часов – на территории Волоконовского района, с 17 до 24 часов – на территории Прохоровского района и Старооскольского городского округа. С 17 до 22 часов инспекторы ГИБДД будут проверять водителей в Яковлевском районе.

С 18:00 до 23:00 профилактическое мероприятие будет проходить на территории Чернянского района, до полуночи – на территории Новооскольского района, до 1 часа ночи 29 апреля – в Алексеевском и Красновардейском районах.

В 19:00 сплошные проверки начнутся в Белгородском районе и продлятся до часу ночи. В 20:00 к мероприятию присоединятся Вейделевский (до 02:00) и Шебекинский (до 03:00) районы. С 21:00 до 03:00 инспекторы ГИБДД будут дежурить на дорогах Грайворонского района.

В субботу, 29 апреля, сплошные отработки с 14 до 22 часов пройдут в Красненском районе, с 17 до 22 часов – в Яковлевском районе, с 17 до 24 часов – в Прохоровском районе, с 18 до 24 часов – в Новооскольском районе, с 18 до 01 часа 30 апреля – в Красногвардейском районе.

В этот же день с 19:00 до 01:00 30 апреля проверки ждут Белгородский район, с 19:00 до 03:00 30 апреля Чернянский район и с 19:00 до 07:00 30 апреля Старооскольский горокруг.

С 20:00 до 01:00 30 апреля профилактическое мероприятие продлится в Борисовском районе, до 02:00 – в Вейделевском, Ивнянском, Корочанском и Ракитянском районах, до 03:00 – в Грайворонском и Шебекинском районах.

В воскресенье, 30 апреля, инспекторы Госавтоинспекции будут дежурить с 17 до 24 часов на территории Белгородского района, с 18 до 24 часов – на территории Ровеньского района и с 18 до 01 часа 1 мая – на территории Алексеевского района. С 20:00 до 02:00 1 мая проверки пройдут в Вейделевском и Ракитянском районах.

В понедельник, 1 мая, профилактические мероприятия затронут Борисовский район с 11:00 до 17:00, Волоконовский – с 16:00 до 22:00, Красногвардейский – с 18:00 до 01:00 2 мая, Красненский – с 14:00 до 22:00, Новооскольский – с 20:00 до 02:00 2 мая и Ровеньской – с 12:00 до 19:00, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции области.

Помимо этого 28 и 30 апреля с 19:00 до 03:00 1 мая инспекторы отдельной роты ДПС осуществят выезды в Чернянский район и на федеральную автомобильную трассу «Крым».