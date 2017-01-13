Водитель и пассажир «десятки» погибли в столкновении с грузовиком в Белгородской области

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Всего 12 января в регионе случилось семь дорожных аварий, в них два человека погибли и семь были травмированы.

В Белгороде в начале восьмого утра на Богданке 50-летний водитель Nissan X-Trail выехал на «встречку» и столкнулся с Renault SR, которым управлял 54-летний мужчина. Травмы получила 48-летняя пассажирка Renault SR. Её отправили в первую горбольницу, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

Также в областном центре в семь вечера на улице Коммунальной 43-летняя автоледи за рулём Skoda Yeti сбила 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Пешехода с травмами отправили в первую горбольницу.

В Белгороде в половине седьмого вечера на улице Князя Трубецкого 18-летний водитель Hyundai Solaris, перестраиваясь в другой ряд, столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, которым управлял 30-летний мужчина. Последнего отправили в первую горбольницу областного центра.

В Красногвардейском районе в половине четвёртого дня 22-летний водитель «десятки» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Volvo FH truck, которым управлял 60-летний водитель. Водитель отечественного авто и его 22-летний пассажир скончались на месте.

В Губкине в начале восьмого вечера 33-летний водитель BMW X6 выехал на «встречку» и столкнулся с KIA Rio под управлением 53-летнего водителя. Последнего с травмами отправили в Губкинскую ЦРБ.

В Новооскольском районе в половине одиннадцатого вечера на дороге Белгород – Павловск 46-летний водитель автобуса Mercedes сбил 36-летнего мужчину рядом с неисправной «ГАЗелью». Затем автобус наехал на «ГАЗель», которая столкнулся с Chevrolet, стоявшим на обочине без водителя. Пешеход и 29-летний пассажир «ГАЗели» с травмами были отправлены в Новооскольскую ЦРБ, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД